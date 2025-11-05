Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Günlük 20 bin hastaya bakılacak! 1800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

Günlük 20 bin hastaya bakılacak! 1800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Günlük 20 bin hastaya bakılacak! 1800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi Aralık&#039;ta açılacak
Aydın, Şehir Hastanesi, Açılış, Sağlık, Acil Durum, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin Aralık ayında açılacağını belirterek "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak" dedi. Canpolat, yatak kapasitesinin 1300 olduğunu fakat acil durumlarda bu sayının 1500'e çıkarılabileceği bilgisini paylaştı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin Aralık ayında açılacağını söyledi.

Yapımında sona yaklaşılan Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent ve ülke için gurur verici bir eseri gezdiklerini söyledi.

Günlük 20 bin hastaya bakılacak! 1800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak - 1. Resim

Canbolat, hastanenin şehre kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Projede sona yaklaşıldığını aktaran Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi yapmış ve hizmete açılmasına hazır hale getirmiş olacağız. Hakikaten güzel bir eser oldu. Aydın için sağlık kalitesini yükseltilecek, vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin standardını olabildiğince yükseltecek bir esere kavuşmuş oluyoruz." dedi.

Hastanenin 140 dönüm alan üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Canbolat, yatak kapasitesinin 1300 olduğunu fakat acil durumlarda bu sayının 1500'e çıkarılabileceği bilgisini paylaştı.

Günlük 20 bin hastaya bakılacak! 1800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak - 2. Resim

Açıldığı takdirde hastanede 4 bin 695 personelin görev alacağını aktaran Canbolat, "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak. Acil serviste de 4 bin kişinin müracaat etmesi ve tedavi görmesi bekleniyor. Aylık burada toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması hedeflenmekte. Taşındığımız zaman yeni hizmet alanları da oluşmuş olacak. Spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanları da ilk defa Aydın'da sağlık hizmetine katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de buraya taşınacağını, bu kurumların yerinde de uygun görüldüğü taktirde sağlık hizmetinin verileceğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da ziyarette yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Samsunspor'da Yıldırım'dan transfer açıklaması: Galatasaray bırakırsa hemen alırız1 milyondan fazla vatandaş bekliyordu... 2026 yılı için hac sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas heyeti İstanbul'da! MİT Başkanı Kalın ile görüştüler  - GündemHamas heyeti MİT Başkanı Kalın ile görüştü1 milyondan fazla vatandaş bekliyordu... 2026 yılı için hac sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı! - Gündem2026 yılı için hac sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti! Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu - GündemAziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu!İstanbul değil Yalova tehlikede! Şener Üşümezsoy 'En riskli hatlardan biri' deyip açıkladı - Gündem"Asıl risk Marmara’nın güneyinde!"Bolu'da sigara içen de izmarit atan da yandı! Rekor ceza yolda - GündemO ilimizde rekor cezalar yoldaAK Parti'nin acı günü! Yusuf Sezai Sevil kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - GündemAK Parti'nin acı günü! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...