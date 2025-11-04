Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurulan semt pazarında çıntar satışı başladı. Yağışların ardından Çine Madran bölgesinde çıntar çıktığını belirten Osman Yaman, Koçarlı pazarında açtığı tezgahta satış yaptı.

"ET KADAR DEĞERLİ"

Her yıl ilk çıntarı kendisinin pazara getirdiğini söyleyen Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir. Şu anda az olduğu için kilosunu 500 liradan satıyoruz. Genelde vatandaşlar yarım kilo alıyor" dedi.

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN SATIŞLAR İYİ

Yaman, çıntarın köylüler tarafından yeni yeni toplanmaya başladığını, önümüzdeki günlerde ürün bollaşınca fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti. Aydın’da çıntardan genellikle kavurma yapıldığını dile getiren Yaman, yüksek fiyata rağmen satışların iyi olduğunu söyledi.