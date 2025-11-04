Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira

Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira
Aydın, Mantar, Fiyat, Pazar, Türkiye, Yemek, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da son yağışların ardından çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 500 liradan satılan çıntara yüksek fiyatına rağmen ilgi büyük. Pazarcı Osman Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir." dedi. 

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurulan semt pazarında çıntar satışı başladı. Yağışların ardından Çine Madran bölgesinde çıntar çıktığını belirten Osman Yaman, Koçarlı pazarında açtığı tezgahta satış yaptı.

Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira - 1. Resim

"ET KADAR DEĞERLİ" 

Her yıl ilk çıntarı kendisinin pazara getirdiğini söyleyen Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir. Şu anda az olduğu için kilosunu 500 liradan satıyoruz. Genelde vatandaşlar yarım kilo alıyor" dedi.

Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira - 2. Resim

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN SATIŞLAR İYİ 

Yaman, çıntarın köylüler tarafından yeni yeni toplanmaya başladığını, önümüzdeki günlerde ürün bollaşınca fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti. Aydın’da çıntardan genellikle kavurma yapıldığını dile getiren Yaman, yüksek fiyata rağmen satışların iyi olduğunu söyledi.

Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avladıkları hayvanlar başlarına bela oldu: Milyonluk ceza yediler12 yıl sonra ilk kez! Almanya, Suriye lideri Şara için devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? - Ekonomi125 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Denize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştü: Böyle bir kampanya görmedim - EkonomiDenize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştüEnflasyonda düşüş neden yavaşladı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı  - EkonomiBakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı Rekabet Kurulu'ndan ünlü ayakkabı ve terlik markası MUYA'ya soruşturma - EkonomiÜnlü markaya soruşturma1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi - EkonomiMevduat faizleri 24 ayın dibine gerilediİngiliz banka altında alım seviyesini paylaştı: Cazip bir fırsat - EkonomiDev banka altında alım seviyesini paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...