Maxton Hall 2 sezon ne zaman başlayacak? Çıkış tarihi belli oldu

Maxton Hall ilk sezonuyla gençlik dramaları arasında zirveye oturan ve sosyal medyada büyük ses getirdi. İkinci sezon onayıyla hayranlarını büyük bir mutluluk yaşattı.

Elitlerin dünyasında var olma mücadelesini veren Ruby Bell ve milyoner varisi James Beaufort arasındaki karmaşık ilişki, 2.sezonda daha da derinleşmeye başlayacak.

MAXTON HALL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maxton Hall hayranlarını uzun süredir devam eden bekleyiş bugün itibarıyla sona erdi. Prime Video Türkiye, izlenme rekorları kıran gençlik dizisinin merakla beklenen ikinci sezonun yayın tarihini resmen duyurdu.

Tplamda 6 bölümden oluşacak Maxton Hall 2. Sezonu, bugün Prime Video'da izleyicisiyle buluştu. İlk sezonun aksine ilk üç bölüm 7 Kasım 2025 Cuma günü aynı anda yayınlanacak. Geriye kalan üç bölüm ise sonraki haftalarda ekrana gelecek. Sezon finalinin 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

MAXTON HALL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Maxton Hall Mano Kasten'in roman serisinin ikinci kitabı olan "Save You" (Seni Kurtaracağım) kitabından uyarlanıyor. İlk sezonun sonundaki şok edici olayın ardından Ruby ve James'in hayatı dramatik bir şekilde değişiyor.

Elit okul Maxton Hall'da kurallar, itibar ve güç arasındaki denge bozulurken, ikilinin geleceği, aile sırları ve karşılarına çıkan kişilerle mücadele etmek durumunda kalacak.