Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç özeti 6 Kasım

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen’e konuk oldu. Çekya’da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe puanını 7’ye yükseltirken, Viktoria Plzen 8 puana ulaştı. Dün akşamki mücadelede iki ekip de sahadan 1’er puanla ayrılmak zorunda kaldı.

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 6 KASIM PERŞEMBE

Maçın ilk bölümleri orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ev sahibi takım 13. dakikada Valenta ile önemli bir fırsat yakaladı ancak top auta gitti.

Fenerbahçe ise 40. dakikada Talisca’nın savunma arkasına gönderdiği topta En-Nesyri ile gole çok yaklaştı fakat kaleciyi geçemedi.

43. dakikada İsmail Yüksek sarı kart görerek bir sonraki Ferencvaros karşılaşması için cezalı duruma düştü. İlk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda tempo yükseldi. 48. dakikada Oosterwolde sarı kart gördü ve o da cezalı konuma düştü. Dakikalar 61’i gösterdiğinde Fred ceza sahasında gelen ortayı tek vuruşla tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

78. dakikada Viktoria Plzen’in oyuncusu Adu’nun ceza sahası dışından şutunda top direkten geri döndü ve maçın en net fırsatlarından biri kaçtı. Fenerbahçe 82. dakikada penaltı bekledi, Jhon Duran itirazından dolayı sarı kartla uyarıldı.

Karşılaşmanın son anlarında heyecan doruğa çıktı. 90+5. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında Duran yerde kaldı. Hakem VAR incelemesi yaptı ancak penaltı kararı vermedi, oyun devam etti. Kalan dakikalarda skor değişmedi, mücadele 0-0 tamamlandı.

Fenerbahçe bir sonraki Avrupa maçında Ferencvaros ile karşılaşacak. İsmail Yüksek ve Oosterwolde cezalı oldukları için karşılaşmada forma giyemeyecek.