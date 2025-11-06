ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?

TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE HANGİSİ DOĞRU YAZILMIŞ BİR CADDE ADIDIR?

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Şıklar arasında Koca Mustafa Paşa Caddesi, Kocamustafa Paşa Caddesi, Koca Mustafapaşa Caddesi ve Kocamustafapaşa Caddesi yer alıyor.

KOCA MUSTAFAPAŞA CADDESİ NASIL YAZILIR, TDK'YA GÖRE DOĞRU YAZIMI NEDİR?

A. Koca Mustafa Paşa Caddesi

B. Kocamustafa Paşa Caddesi

C. Koca Mustafapaşa Caddesi

D. Kocamustafapaşa Caddesi

Cevap "C"şıkkı Koca Mustafapaşa Caddesi'dir. Çünkü “Koca Mustafapaşa” birleşik bir yer adıdır. Tür adı olan "Caddesi" ise ayrı yazılır.