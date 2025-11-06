Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?

Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster, Yarışma, TDK, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Koca Mustafa Paşa Caddesi, Kocamustafa Paşa Caddesi, Koca Mustafapaşa Caddesi ve Kocamustafapaşa Caddesi yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?

Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir? - 1. Resim

TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE HANGİSİ DOĞRU YAZILMIŞ BİR CADDE ADIDIR?

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Şıklar arasında Koca Mustafa Paşa Caddesi, Kocamustafa Paşa Caddesi, Koca Mustafapaşa Caddesi ve Kocamustafapaşa Caddesi yer alıyor.

KOCA MUSTAFAPAŞA CADDESİ NASIL YAZILIR, TDK'YA GÖRE DOĞRU YAZIMI NEDİR?

TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? Koca Mustafa Paşa Caddesi mi, Kocamustafa Paşa Caddesi mi, Koca Mustafapaşa Caddesi mi, Kocamustafapaşa Caddesi mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı:

A. Koca Mustafa Paşa Caddesi

B. Kocamustafa Paşa Caddesi

C. Koca Mustafapaşa Caddesi

D. Kocamustafapaşa Caddesi

Cevap "C"şıkkı Koca Mustafapaşa Caddesi'dir. Çünkü “Koca Mustafapaşa” birleşik bir yer adıdır. Tür adı olan "Caddesi" ise ayrı yazılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yahudi lobisi alarma geçti: Mamdani için "Mamdani Monitor" kuruldu6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - HaberlerOkullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiAz önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremler - HaberlerAz önce deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD son dakika depremlerÖSYM 2026 sınav takvimi için geri sayım! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? - HaberlerÖSYM 2026 sınav takvimi için geri sayım! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum - Haberler6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durumViktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri! - HaberlerViktoria Plzen Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte frekans bilgileri!Heba Olan Dünler şarkısını kim söylüyor? Popüler şarkının sahibi merak ediliyor - HaberlerHeba Olan Dünler şarkısını kim söylüyor? Popüler şarkının sahibi merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...