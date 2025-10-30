Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster&#039;de 1 milyon TL&#039;lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster, Fenerbahçe, Yarışma Programı, ATV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 1 milyon TL değerindeki “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1 milyon TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL'lik “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi. Şıklar arasında Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer alıyor.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki sorunun doğru cevabı:

A. Zeki Rıza Sporel
B. Faruk Ilgaz
C. Ziya Songülen
D. Şükrü Saracoğlu

Cevap "C" şıkkı Ziya Songülen'dir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da organize suç mensuplarına 'nefes aldırılmadı'! Yılbaşından bu yana 700 tutuklamaİstanbul'da 'ateşkese devam' kararı çıktı! Afganistan ve Pakistan, Türkiye'de anlaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? NBA maçları hız kesmeden sürüyor! - HaberlerBucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? NBA maçları hız kesmeden sürüyor!Terence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner'e 100 bin TL’lik soru damga vurdu - HaberlerTerence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner'e 100 bin TL’lik soru damga vurduBirleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır? - HaberlerBirleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta - HaberlerReal Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi - Haberler24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimiEhliyet yenileme işlemi nereden, nasıl yapılıyor? - HaberlerEhliyet yenileme işlemi nereden, nasıl yapılıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...