Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL'lik “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi. Şıklar arasında Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer alıyor.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki sorunun doğru cevabı:

A. Zeki Rıza Sporel

B. Faruk Ilgaz

C. Ziya Songülen

D. Şükrü Saracoğlu

Cevap "C" şıkkı Ziya Songülen'dir.