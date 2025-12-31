Kaydet

Gümüşhane kent merkezinde etkili olan dondurucu soğukların ardından yollarda oluşan gizli buzlanma, Karaer Mahallesi'nde sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Sebahattin Aytaç Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başlayan bir hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Metrelerce sürüklenen araçlar ancak kaldırıma çarparak durabilirken, aynı mahalledeki Ziya Gökalp Caddesi'nde yaşanan ikinci olayda facianın eşiğinden dönüldü. Sümbül Sokak üzerindeki dik yokuştan aşağı kontrolsüzce kayan bir otomobil, bir yayanın saniyelerle kurtulduğu olayda istinat duvarı üzerindeki korkuluklara çarparak durabildi. Metrelerce yükseklikten aşağı düşmekten son anda kurtulan araçların ve çevredeki vatandaşların yaşadığı risk dolu anlar araç içi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri yaralananın olmadığı her iki olayda da araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yetkililer dik rampalarda zincirsiz trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

