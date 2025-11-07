Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti. Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamayınca muhtarı arayarak bilgi verdi.

Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktörün de olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Vatandaşlar, yaşlı çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖR RAMPADA DEVRİLMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Çelik'in traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiği belirlendi.

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.