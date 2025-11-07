Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu

Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden Hasan ve Ayşe Çelik çiftinden haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Çiftin cansız bedenleri, 2 gün sonra ormanda giderken devrilen traktörün altında bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti. Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamayınca muhtarı arayarak bilgi verdi.

Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu - 1. Resim

Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktörün de olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Vatandaşlar, yaşlı çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu - 2. Resim

TRAKTÖR RAMPADA DEVRİLMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Çelik'in traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiği belirlendi.

Denizli'de korkunç olay! Yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra traktörün altında bulundu - 3. Resim

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'cülere 45 ilde büyük operasyon! 178 kişi daha yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polis 165 saatlik görüntü izledi, 4 kişi tutuklandı! Kocaeli'deki saldırının azmettiricisi cezaevinde çıktı - 3. SayfaKocaeli'deki saldırının azmettiricisi cezaevinde çıktıDeprem konutlarının inşaat alanında korkunç olay! İşçiler hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaDeprem konutlarının inşaat alanında korkunç olay! İşçiler hastaneye kaldırıldıSosyal medya fenomenine dehşeti yaşattılar! Adem Ocaktan ve 13 yaşındaki oğluna korkunç saldırı - 3. SayfaSosyal medya fenomenine dehşeti yaşattılar!İki sabıkalı akraba arasında dehşet! Para istedi diye tüfekle vurdu, dakikalarca darbetti - 3. SayfaPompalı tüfekle vurdu, dipçikle dakikalarca dövdü!Yayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışması - 3. SayfaYayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışmasıFETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı! Zabıt katibinin büyük oyunu deşifre oluyor - 3. SayfaFETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...