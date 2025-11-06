Galeriyi kundaklayıp 5 araca zarar vermişti! Suçunu itiraf etti

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün sabaha karşı meydana gelen olayda bir oto galerinde yangın çıktı. Oto galeriden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri oto galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Oto galeri içerisinde çıkan yangında satılmayı bekleyen 5 araçta ise hasar oluştu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını E.K.'nın çıkardığını belirledi. E.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.K.’nın ifadesinde 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir'i (39) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil B.'ye zarar vermek amacıyla galerisini kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.