Haberler > Haberler > Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları 6 Kasım 2025 Perşembe gününe yükseliş eğilimiyle başladı. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde yakından takip edilirken, yatırımcılar son rakamları araştırıyor.

Küresel piyasalarda ons altının yukarı yönlü hareketi, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Son haftalarda dalgalı bir grafik izleyen altın, 6 Kasım 2025 Perşembe günü yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Özellikle gram ve çeyrek altındaki hareketler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

6 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın, yeni güne yükselişle başladı. Çarşamba günkü toparlanmanın ardından Perşembe sabahı hem ons hem de iç piyasada fiyatlar yukarı yönlü seyretti. Ons altın 4.000 dolar seviyesine yaklaşarak yatırımcıların ilgisini artırdı. 

Serbest piyasada gram altın saat 11.00 itibarıyla 5.424 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 9.060 TL bandına yakın seyrini sürdürüyor. Yarım altın 18.119 TL civarında, Cumhuriyet altını ise 36.127 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları - 1. Resim

Yarım Altın

Alış: 18,119, 00

Satış: 18.260,00

22 Ayar Altın TL/GR

Alış: 5.055,79

Satış: 5.285,27

ONS Altın

Alış: 4.005,07

Satış:4.005,62

Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları - 2. Resim

BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 5.396 TL seviyesinden başlamasının ardından 5.400 TL’nin üzerine çıkarak yükselişe geçti.

Çeyrek altın ise 9.060 TL alış ve 9.136 TL satış seviyeleriyle güne başladı. 

Gram Altın

Alış: 5.424,21 TL

Satış: 5.424,90 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.060,00 TL

Satış: 9.136,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

