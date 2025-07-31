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Pamukkale travertenleri kararma riski altında! Turizmciler çağrıda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pamukkale travertenleri kararma riski altında! Turizmciler çağrıda bulundu
Pamukkale, Turizm, Enerji, Denizli, Doğalgaz, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin siyaha dönme riski altında olduğu belirtildi. Turizmciler verdiği taşımalı doğalgaz sistemi sözünü yerine getirmeyen Enerya'ya tepki göstererek çağrıda bulundu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan  Pamukkale Hierapolis Örenyeri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin kültürel ve doğal varlıkları içinde özel bir yere sahip olan Pamukkale travertenlerini var eden termal suyun debisinin, 450 litreden 150 litre/saniyeye kadar düşmesi travertenlerin canlılığı için açık bir tehdit oluşturuyor.

Suyun azalması, doğrudan travertenlerin kararması ve geri dönülemez tahribatlar anlamına geliyor.

Bölgede faaliyet gösteren turizmciler, jeotermal kaynakların bilinçli kullanılması için tesislere doğalgaz ile enerji sağlanmasını talep ediyor.

Pamukkale travertenleri kararma riski altında... Turizmciler çağrıda bulundu - 1. Resim

NELER OLDU?

Bu kapsamda, 2025 yılı sonbaharında Pamukkale Karahayıt bölgesine taşımalı doğalgaz sistemi ile enerji sağlanması prensip kararı; Denizli Valiliği, Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizm temsilcileri ve Enerya yönetiminin katıldığı bir toplantıda alınarak, Enerya tarafından da teyit edildi.

Denizli Valiliği kamu kurumlarıyla koordinasyonu sağlayarak, tüm taraflar üzerine düşeni yerine getirmeye hazır hale geldi. Ancak gelinen noktada Enerya, daha önce üzerinde mutabık kalındığı belirtilen taşımalı sistem yanında 2028 yılına kadar uzanan yeni bir doğalgaz hattını gündeme getirdi ve Karahayıt'a çekilecek hattın tüm üst yapı maliyetlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını talep etti. Bu yeni durum sürecin belirsizliğe sürüklenmesine sebep oldu.

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Pamukkale gibi doğal miras açısından kritik bir bölgede zaman kaybına yol açacak uygulamaların uluslararası düzeyde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten turizmciler tepki gösterdi.

Pamukkale travertenleri kararma riski altında... Turizmciler çağrıda bulundu - 2. Resim

"Bugün atılmayan adımlar, yarın travertenlerin siyaha bürünmesine yol açabilir. Bu risk hiçbir ekonomik gerekçeyle ertelenemez. Enerya verdiği sözü tutmalı, taşımalı doğalgaz 2025 yılı içinde Karahayıt bölgesine ulaştırılmalıdır. Bu karar bir yatırım değil, bir gelecek tercihidir. Pamukkale, Denizli'nin değil; tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu değere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" diyerek, Enerya'ya çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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