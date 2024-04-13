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Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Travertenleri ve Hierapolis antik şehriyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma projesiyle artık hava karardıktan sonra da gezilebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ören yerinin gişe hizmetlerini veren SICPA Türkiye firması tarafından başlatılan "Hierapolis Ören Yerinde Gece Müzeciliği" projesi kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ören yerinde LED aydınlatma sistemi oluşturuldu.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 1. Resim

Travertenler ile Hierapolis içinde yer alan yürüyüş güzergahları, antik tiyatro ve Cehennem Kapısı, ışıklandırmayla farklı bir görüntüye büründü.

Bugün itibarıyla gece müzeciliğine başlanan Pamukkale, hava karardıktan sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 2. Resim

Her gün saat 00.00'a kadar açık kalacak olan ören yeri, mevcut giriş tarifesiyle gece de ziyaret edebiliyor.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 3. Resim

Türkiye'de gece ziyaret edilebilen Efes Antik Kenti'nden sonra ikinci ören yeri olan Pamukkale'nin bu sayede ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 4. Resim

BAYRAM ZİYARETÇİLERİ SÜRPRİZ YAŞADI

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşayan Pamukkale, gece de ziyarete açılarak birçok ziyaretçisine sürpriz yaşattı.

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Antalya'dan gelen Mert Aktürk gündüz geldiği Pamukkale'nin gece de açık kalacağını duyunca bu atmosferi görmek istediğini söyledi.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 5. Resim

Ören yerinin gece bambaşka bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Aktürk, "Çok güzel olmuş ortam. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 6. Resim

Ramazan Yiğit ise Pamukkale'yi gece gezme fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu, kendisini rüyada gibi hissettiğini anlattı.

Pamukkale travertenleri renklendi! Artık gece de ziyaret edilebilecek - 7. Resim

İzmir'den gelen Nuran Bakkal da Pamukkale'yi arkadaşlarından duyduğunu, bayram dolayısıyla gelme fırsatı yakaladığını belirterek, "Gündüz başka güzel ama gece ışıklandırması harika. Her yer ışıl ışıl olmuş. Rüya gibi olmuş." dedi.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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