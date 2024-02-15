Pamukkale'nin arkeolojik kazılarına Afrodisias Antik Şehri ekleniyor

Aydın'da “Geleceğe Miras: Afrodisias” projesi tanıtım toplantısı yapıldı. Proje Pamukkale Üniversitesi kazı çalışmalarına eklendi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, “Afrodisiaslılar kendilerini heykeltıraşlık sanatındaki ustalıklarıyla Roma dünyasına tanıttılar, biz de onların mirasını yapacağımız koruma çalışmaları ile tüm dünyaya tanıtacağız.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aydın’ın Karacasu ilçesinde “Geleceğe Miras: Afrodisias” projesi lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Programda Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, “Afrodisiaslılar kendilerini heykeltıraşlık sanatındaki ustalıklarıyla Roma dünyasına tanıttılar, biz de onların mirasını yapacağımız koruma çalışmaları ile tüm dünyaya tanıtacağız” dedi.

Yabancı kazı başkanı olan antik şehirlere Türk bilim adamlarından oluşan koordinatörler görevlendirildiğini belirten Ersoy, Afrodisias için de aynı zamanda Tripolis Antik Kenti Kazısı Başkanı olan Prof. Dr. Bahadır Duman’ın görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

“AFRODİSİAS’TA YENİ BİR YAPIYI DAHA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Bakan Ersoy yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:

“Afrodisias’ta kent parkı ve havuzun yanı sıra en ihtişamlı yapılardan biri olan Tetrapilon’da konservasyon, Tetrastoon’da ise kazı ve restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz.

Antik dönemde Afrodisias’taki bazilika kentin en büyük kapalı binasıydı. Binanın ön cephesine odaklanan yeni bir proje ile devasa giriş sütunlarını ayağa kaldırma çalışmalarını 2023 yılında tamamlamış ve binanın cephesinde Diokletianus’un ‘tavan fiyat fermanı’nı sergilemiştik.

Şimdi ise hazırladığımız yeni projeyle binanın kalan kısmı için kazı yapacak, mozaiklerin konservasyonunu tamamlayacak ve sütunları ayağa kaldırarak yapının ziyaretçiler tarafından algılanmasını kolaylaştıracağız.

Yaklaşık 120 yıl önce kazılan ve aradan geçen zamanda tekrar toprak altında kalan gymnasiumu kazarak yapıyı yeniden ortaya çıkaracak ve ziyaretçi güzergahına alternatif oluşturacağız.

Proje çerçevesinde hamam odalarını da ziyaretçiye açacağız. Agora’da yapılacak kazı çalışmalarıyla Afrodisias’ta yeni bir yapıyı daha ortaya çıkaracağız. Kentin sur duvarlarını da görünür hale getirmiş olacağız.”

“BÖLGEMİZİN KAZILARINDA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NİN ETKİNLİĞİ VE YETKİNLİĞİ ORTADADIR”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Duman Afrodisias Kazı Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Bölgedeki kazı çalışmaları hakkında PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi:

“Afrodisias Kazı koordinatörlüğü, Bahadır hocamıza devredilecek ve lansmanı yapılacak. Pamukkale Üniversitesi’nin arkeoloji alanındaki güçlü serüveni Aydın’da da devam etmektedir.

Biliyorsunuz Muğla Strotonikeia’da Prof. Dr. Bilal Söğüt hocamız, Denizli Laodikeia’da Prof. Dr. Celal Şimşek hocamız, Antalya Sillyon’da Doç. Dr. Murat Taşkıran hocamız görev yapmaktadır.

Bölgemizin kazılarında Pamukkale Üniversitesi’nin etkinliği ve yetkinliği ortadadır.

Benim Afrodisias’ın, yeni koordinatörü ile daha hızlı kazılar yapılarak insanlığın hizmetine sunulacağına inancım tamdır. Bahadır hocama şimdiden başarılar dilerim.” dedi.