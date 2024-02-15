Türeyiş destanı değil Roma efsanesi! Romulus ve Remus'u tasvir eden çok nadir bir gümüş broş bulundu

Valensiya Genelitat Kültür Departmanı, Romulus ve Remus'u tasvir eden nadir bir gümüş broşun keşfedildiğini duyurdu.

Gümüş broş, bebeklik dönemlerinde dişi kurt tarafından emzirilen Romulus ve Remus adlı ikizleri tasvir ediyor. Bu tasvir M.Ö. 3. yüzyıldan beri Roma'nın ana sembolü haline geldi.

Arkeolog Josep Carbó, "Bu tür parçaların incelendiği çok az örnek olduğu için nadirliği ve kalitesi nedeniyle bu fevkalade özel bir parçadır" açıklamasını yaptı.

4 cm ebatındaki broş MS 2. yüzyıla tarihleniyor ve Roma döneminde posta hizmetleri için kullanılan eski bir kamu binasının kazıları sırasında bulunuyor.

KURT ANA EFSANESİ

Türk tarihindeki Türeyiş Destanı'na paralel olarak Roma'nın da bir efsanesi var. Romulus ve Remus, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundaki ikiz kardeşlerdir.

İkizler, Alba Longa'da ataları eski Kral Numitor'un kızı Rhea Silvia'dan doğmuşlardı. Bebekleri bir tehdit olarak gören Kral Amulius (Numitor'un kardeşi), ikizlerin Tiber Nehri'nin kıyısına bırakılarak ölüme terk edilmesini emretti.

Kaynaklarda farklı versiyonları olan hikayede ikizleri mağarada bir dişi kurt emzirerek kurtarmıştır. Büyüdüklerinde geçmişlerini öğrenen ikizler, Amulius'u öldürür ve Numitor'u Alba'nın kralı olarak yeniden göreve getirirler.

İki kardeş arasındaki bir tartışma cereyan eder. Ardından Romulus, Remus'u öldürür, Roma'yı da kurar.

Bu efsanenin sembolü olan kurt ana ve çocukları emzirme figürü zamanla sembolleşmiştir.