Pamukkale'nin kardeşi! Altın sarısı rengiyle kendine hayran bırakan travertenler 

Pamukkale'nin kardeşi olarak bilinen, rengi ve şifalı suyu ile dikkatleri üzerine çeken Sivas'taki Altınkale travertenleri bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Su sıcaklığı 46 dereceye kadar travertenlerde, birçok vatandaşlar şifa aradı.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta olan Altınkale, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. İsmini sarı renkte akan florür içeren sudan alan Altınkale, Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Yer altından çıkan ve romatizmal hastalıklar, kemik ve kireçleme hastalıkları, deri hastalıkları, kadın hastalıkları, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, kan dolaşımı, adale ağrıları, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarında tercih edilen şifalı su, ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

SU SICAKLIĞI 46 DERECE

Yaz aylarındaki sıcak havaya rağmen 46 dereceyi bulabilen suya giren vatandaşlar, bir yandan eğlenirken bir yandan da şifa buluyor. 40 bin metrekarelik alanda bulunan 21 bin metrekarelik travertenler, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar da sunuyor.

"HASTALIKLARA KARŞI ŞİFA OLUR"

Bayram tatili için memleketine geldiğini ifade eden Hülya Durman, "Burası Sivas'ımıza kazandırılmış güzel bir mesire alanı. Burada akan su kükürtlü şifalı sudur. Biz küçükken buralara çadır kurar, burada yatar kalkardık. Büyüklerimizden böyle gördük. Hastalıklara karşı şifa olur bu su. Tanıtımı ve reklamı az olmasına rağmen yine de çok kalabalık. Buraya herkesi bekleriz" dedi.