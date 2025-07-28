Denizli'de "Otobüs yolu projesi" kenti ikiye böldü! Esnaf eylem kararı aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘otobüs yolu’ projesi, esnaf ve vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu. Projenin var olan otopark sorununu daha da artıracağını savunan esnaflar, muhatap bulamadıkları için eylem yapma kararı aldı.

Denizli’de kent içi trafiği rahatlatmak ve toplu taşıma kullanımını artırmak için Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla "Otobüs Yolu" projesi hayata geçirildi. Otobüs yolu uygulamasının kentte ilk kez hayata geçirileceği Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesinde başlayan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

ESNAF TEPKİLİ

Kentin önemli merkezlerinden olan İstiklal Caddesindeki alışveriş ve ticaret yoğunluğuna dikkat çeken esnaflar, uygulamanın günlük işleyişi güçleştireceğini savundu. Denizli’deki otopark sorununa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, bu uygulamanın var sorunu daha da derinleştireceğini öne sürdü.

EYLEM YAPACAKLAR

Yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve haklı gerekçelerinin gözmenden gelindiğini iddia eden esnaflar, ileride yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için eylem yapma kararı aldıkları öğrenildi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİR ŞERİT YALNIZCA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA TAHSİS EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte İstiklal Caddesi, gidiş ve geliş yönünde ikiye ayrılarak bir şerit yalnızca toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Özel araçların bu şeridi kullanmasına izin verilmeyecek. Uygulamanın hem trafik akışını hızlandırması hem de toplu taşımayı daha verimli hale getirmesi hedefleniyordu.