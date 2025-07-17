“Hemen geleceğim” deyip gitti… Denizli’de herkes Hüseyin Cumhur Acar’ı arıyor

Denizli’de 5 gün önce evlenen Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar’dan 2 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Salı günü kayıplara karışan Acar’ın eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı öğrenildi.

Denizli’nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor’un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü düğün yaparak dünya evine girdi.

EŞİNE “HEMEN GELECEĞİM” DİYEREK ÇIKMIŞ

Yeni evlenen teknik direktör, Salı günü aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

Durumdan şüphelenen eşi, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

HİÇBİR İZ YOK

Acar’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar’ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı ancak şu ana kadar teknik direktörle ilgili bir ize ulaşılamadığı bildirildi.