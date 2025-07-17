Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > “Hemen geleceğim” deyip gitti… Denizli’de herkes Hüseyin Cumhur Acar’ı arıyor

“Hemen geleceğim” deyip gitti… Denizli’de herkes Hüseyin Cumhur Acar’ı arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Hemen geleceğim” deyip gitti… Denizli’de herkes Hüseyin Cumhur Acar’ı arıyor
Denizli, Kayıp, Teknik Direktör, Ailesi, Endişe, Kayıp Başvurusu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de 5 gün önce evlenen Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar’dan 2 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Salı günü kayıplara karışan Acar’ın eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı öğrenildi.

Denizli’nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor’un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü düğün yaparak dünya evine girdi. 

EŞİNE “HEMEN GELECEĞİM” DİYEREK ÇIKMIŞ

Yeni evlenen teknik direktör, Salı günü aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

Durumdan şüphelenen eşi, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

HİÇBİR İZ YOK

Acar’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar’ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı ancak şu ana kadar teknik direktörle ilgili bir ize ulaşılamadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiİzmir Büyükşehir Belediyesinde 214 milyon liralık 'rüşvet makyajı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiVali Aygöl'den koruma polisiyle ilgili güldüren paylaşım: Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak? - GündemVali'den koruma polisiyle ilgili güldüren paylaşımMelih Gökçek'ten bomba Bülent Arınç açıklaması! "Türkiye ilk defa duyacak" deyip tek tek anlattı - Gündem"İlk defa duyacaksınız" deyip Arınç'ı bombaladıCemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı - GündemCemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldıİzmir Büyükşehir Belediyesinde 214 milyon liralık 'rüşvet makyajı' - Gündem214 milyon liralık 'rüşvet' makyajı!Paraları pul oldu! Erzurum'da milyonlarca liralık Bitcoin vurgunu: İşte yıllar sonra istenen cezalar... - GündemParaları pul oldu! Yıllar sonra istenen cezalar...
Sonraki Haber Yükleniyor...