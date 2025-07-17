Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyor

Eskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyor
Eskişehir, Kayıp Kişi, Arama Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de dün gece saatlerinde kaybolduğu belirtilen 46 yaşındaki Şerife Altın’ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Durumu polise bildiren yakınları Altın’dan gelecek güzel haberi bekliyor.

Edinilen bilgilere göre; Mihalgazi İlçesi’ne bağlı Alpagut Mahallesi’nde ikamet eden Şerife Altın, evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Dün gece saat 02.00’dan bu yana Altın’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. 

DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞ

Kayıp kadının bulunması amacıyla jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Dağlık alanlarda ve nehir kenarlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir’de kayıp alarmı: Ekipler Şerife Altın’ı her yerde arıyor - 1. Resim

Şerife Altın’ın daha önceden de kaybolduğu belirtildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde!GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games resmi olarak duyurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü’nde milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş gözaltına alındı - GündemEsenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındıFatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu - GündemAltaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli olduTutuklanmasını dert edeceğine kameraları dert etti: Hareketli müzikle servis edin! - GündemTutuklanmasını dert edeceğine gazetecilere taktı!Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... "Eleman yok" diye isyan ediyorlar - GündemBu mesleklere acil ihtiyaç var!Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu - GündemAilesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonuMSB'den İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz - Gündem"Talep edilirse Suriye'ye destek veririz"
Sonraki Haber Yükleniyor...