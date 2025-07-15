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14 gündür kayıptı! Cansız bedeni yayla yolunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 gündür kayıptı! Cansız bedeni yayla yolunda bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür kayıp olan şahıs, ölü olarak bulundu.

Gurbette yaşayan ve 35 yıl sonra memleketi Ardahan'a gelen B.T., 1 gün sonra kayboldu. B.T.'nin ailesi, 14 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı.

Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T.'nin (53) bulunmasına yönelik polis, Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti. B.T.'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.

14 gündür kayıptı! Cansız bedeni yayla yolunda bulundu - 1. Resim

B.T'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.T.'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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