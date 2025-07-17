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Zihinsel engelli oğlunu sokak sokak arıyor... Bir annenin acı bekleyişi: Her şey pazarda başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zihinsel Engelli, Kayıp Kişi, Bursa, Osmangazi, Aile, Umut, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da annesiyle pazara gidip ablasının yanına giden ve burada sırra kadem basan 29 yaşındaki zihinsel engelli gençten 1 aydır haber alınamıyor. Acılı anne sokak sokak dolaşıp oğlunun izini ararken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesiyle pazara giden yüzde 75 zihinsel engelli Cevat Yalçın'dan 1 aydır haber yok. Pazarda bir anda anne Birsen Yalçın'ın yanından uzaklaşıp kaybolan genç, Edremit'te oturan ablasının yanına gitti. 

Kısa süre burada kalan 29 yaşındaki Cevat, buradan da kaçıp bir daha geri dönmedi. 

Zihinsel engelli oğlunu sokak sokak arıyor... Bir annenin acı bekleyişi: Her şey pazarda başladı - 1. Resim

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan gencin bulunması için Yalçın ailesi, sokak sokak dolaşarak umutla iz sürüyor.

Zihinsel engelli oğlunu sokak sokak arıyor... Bir annenin acı bekleyişi: Her şey pazarda başladı - 2. Resim

Oğlunun kendi başına yaşamını sürdüremeyeceğini söyleyen anne, "Cevat’ın yüzde 75 zihinsel engeli var. 1 aydır kayıp. Hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören ya da duyanlar polis ekiplerine haber versin" diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.

Polis ekipleri, kayıp Cevat Yalçın’ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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