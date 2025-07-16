LGS'de 36 birinci Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladı

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada gündem olan bir iddiaya Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yalanlama geldi. 15 Haziran’da yapılan LGS sınavı sonrası 500 tam puan alan 719 öğrenci olduğu açıklanmıştı. Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu üzerinden yapılan yorumlar kamuoyunun dikkatini çekti. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımların ardından açıklamlar da gecikmedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 puanla Türkiye birincisi olduğunu iddia etti.

BURSA MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU LGS BİRİNCİLERİ İDDİASI

LGS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin 500 tam puan alarak LGS birincisi olduğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede yetkili merciler tarafından yalanlandı.

TURHAN ÇÖMEZ İDDİALARIN GÜNDEMİNDEYDİ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin sınavda sıfır hata yaparak Türkiye birincisi olduğunu iddia etti.

Turhan Çömez,Türkiye genelindeki diğer tüm imam hatip ortaokullarından ise yalnızca 27 öğrencinin birinci olduğunu öne sürerek, durumun dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI

İddialar üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı harekete geçti. Yapılan incelemelerde, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

Paylaşılan afişte Türkiye genelinde 500 tam puan alan imam hatipli öğrencilerin tebrik edildiği ve bu öğrencilerin farklı illerdeki okullarda eğitim gördüğü anlaşıldı.

Okulun paylaşımı, yalnızca kendi öğrencilerini değil, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki başarılı imam hatip ortaokulu öğrencilerini kapsıyordu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu okuldan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Okulun sosyal medya paylaşımı Türkiye genelindeki imam hatip birincilerini kapsayan bir tebrik afişidir” dedi.

Müdürlükten yapılan resmi bilgilendirmeye göre, Bursa genelinde LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı 20 ve birinci öğrencilerden yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunu.