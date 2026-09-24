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YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi

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YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi
Başlık ResmiYDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi

YDS/2 başvuruları ve 2026 sınav takvimi, yabancı dil puanı almak isteyen adayların gündeminde. ÖSYM tarafından uygulanacak yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvuru süreci, sınav günü ve sonuç takvimi araştırılıyor.

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2026-YDS/2 için geri sayım sürerken adayların en çok merak ettiği başlıkların başında başvuru ekranının ne zaman açılacağı geliyor. ÖSYM takvimine göre sınav öncesindeki başvuru ve geç başvuru tarihleri belirlenmiş durumda.

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 8 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar bu süre içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin sınav ücreti, başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak YDS/2 kılavuzunda yer alacak.

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise 14 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak takvimde bulunuyor. Geç başvurular aynı gün saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Bu nedenle YDS/2'ye katılmayı planlayan adayların 30 Eylül-8 Ekim arasındaki normal başvuru dönemini takip etmesi, başvuru işleminin yanı sıra ücret ödeme aşamasını da süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi
Başlık ResmiYDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi

2026 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. YDS, yabancı dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla ÖSYM tarafından düzenleniyor ve sınavdan alınan puanlar ilgili mevzuat ve kurum koşullarına göre akademik ve mesleki süreçlerde kullanılabiliyor.

2026-YDS/2 sonuçlarının ise 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih ve sınav günü uygulanacak ayrıntılı kurallar ise sınava yaklaşırken ÖSYM'nin resmi duyurularıyla netleşecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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