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İptal edilmişti, yeni tarih belli oldu! Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman?

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İptal edilmişti, yeni tarih belli oldu! Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman?
Başlık Resmiİptal edilmişti, yeni tarih belli oldu! Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi, 19 Eylül'de gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı'nın iptal edildiğini duyurmuştu. Üniversite'den yeni tarih duyurusu geldi. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı’nın yeni tarihi açıklandı. Sınav, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini 24–28 Eylül tarihleri arasında güncelleyebilecek. Atatürk Üniversitesi tarafından 19 Eylül’de gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı, cevap anahtarındaki doğru seçeneklerin soru kitapçığının bir bölümünde belirli bir düzende sıralandığının tespit edilmesi üzerine iptal edilmişti.

İptal edilmişti, yeni tarih belli oldu! Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman?
Başlık Resmiİptal edilmişti, yeni tarih belli oldu! Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli sınavı ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının duyurusuna göre, 19 Eylül 2026 tarihinde yapılan ancak daha sonra iptal edilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı, 10 Ekim’de yeniden düzenlenecek.

SINAVA TÜM HAK SAHİPLERİ KATILABİLECEK

Sınav ücretini yatırmış tüm hak sahibi adaylar sınava katılabilecek. İptal edilen sınava giremeyen ancak ücretini yatırmış ve sınava katılma hakkı bulunan adaylar da yeniden yapılacak sınava alınacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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