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24 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu

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24 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu
Başlık Resmi24 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Yarışmadaki güncel puan durumu

24 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu, hafta finaline bir gün kala çeyrek altın mücadelesini takip eden izleyicilerin gündemindeydi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca'nın yarıştığı haftanın dördüncü gününde yapılan puanlamanın ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

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Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Perşembe günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar Kadayıflı Piliç Rulo hazırladı. Cuma günkü hafta finali öncesinde yapılan değerlendirmede Cemile günün en yüksek puanına ulaşırken Yeşim ve Tuğba'ya eksi 2 puan cezası verildi.

24 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

24 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi Cemile oldu ve çeyrek altını kazandı. Haftanın dördüncü gününde hazırlanan Kadayıflı Piliç Rulo tabaklarının değerlendirilmesinin ardından Cemile rakiplerini geride bırakarak günün ödülünün sahibi oldu.

Haftanın ilk üç gününde çeyrek altın üç farklı yarışmacıya gitmişti. 21 Eylül'de Cemile 22 puanla haftaya birincilikle başladı, 22 Eylül'de Yeşim 17 puanla günün en yüksek puanını aldı, 23 Eylül'de ise Tuğba 23 puanla çeyrek altını kazandı. 24 Eylül sonucuyla birlikte Cemile haftadaki ikinci çeyrek altınını elde etti.

24 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Yarışmadaki güncel puan durumu
Başlık Resmi24 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Yarışmadaki güncel puan durumu

24 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

24 Eylül Gelinim Mutfakta puanlamasının tamamlanmasının ardından günün kazananı Cemile oldu. Yarışmada Yeşim ve Tuğba'ya ise eksi 2 puan verildi. Bu ceza, cuma günü yapılacak hafta finali öncesinde genel sıralamayı da etkiledi.

24 Eylül puan durumu

Cemile: 23

Gonca: 15

Yeşim: 12

Tuğba: 3

Daha önce alınan puanlar şu şekildeydi:

23 Eylül puan durumu:

Tuğba: 23

Gonca: 15

Cemile: 11

Yeşim: 11

22 Eylül puan durumu:

Yeşim: 17

Tuğba: 12

Cemile: 12

Gonca: 6

21 Eylül puan durumu

Cemile: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Gonca: 8

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Editör : İREM ÖZCAN
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