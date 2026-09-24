Devon Dotson'dan EuroLeague açıklaması: Zaferler kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın oyun kurucusu Devon Dotson, Eurolegaue için heyecanlı olduklarını ve camianın beklentilerini karşılamak için mücadele edeceklerini söyledi.

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Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında 25 Eylül Cuma günü İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın oyun kurucusu Devon Dotson, müsabakanın oynanacağı salonda düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KAZANMAYA AÇIZ"

Çok heyecanlı olduğunu belirten Dotson, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız. Bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Devon Dotson

"CAMİANIN NELER BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Kendilerinden beklenenin farkında olduklarını dile getiren 27 yaşındaki basketbolcu, "Takım da kulüp de heyecanlı. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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