Yeni Parti’nin ismine ilişkin itiraz Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı. AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini 29 Eylül'de Genel Kurul toplantısında ele alacak.

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Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti’nin isim benzerliği nedeniyle mahkemelik olmasının ardından gözler, Anayasa Mahkemesi’nin kararına çevrilmişti. Söz konusu sürece ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

İTİRAZ AYM'DE

AYM'nin 29 Eylül 2026 tarihli Genel Kurul gündemi yayımlandı. Yeni Parti’nin ismine ilişkin itiraz Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini 29 Eylül'de görüşecek.

Yeni Parti’nin ismine itiraz AYM’de! Başvuru 29 Eylül'de Genel Kurul'da değerlendirilecek

NELER OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararı sonrasında Genel Başkanlık görevi düşen Özgür Özel, beraberindeki isimlerle Yeni Parti’yi kurmuştu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuş, Özgür Özel’in ismi değiştirmesini istemişti.

Yeni Parti’nin ismine itiraz AYM’de! Başvuru 29 Eylül'de Genel Kurul'da değerlendirilecek

ÖZEL “NE LEGO NE İSİM BENZER” DEMİŞTİ

Özgür Özel Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle cevaplamıştı:

“Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz.”

PARTİ SÖZCÜSÜ: KİMSE KARIŞTIRMAZ

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalar yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ismin önüne bir düzeltme yapılarak sorunun çözüleceğini açıklamıştı.

Emre “Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır. Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır. YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz” demişti.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre

KULİSLERDE 3 ALTERNATİF İSİM

Anayasa Mahkemesi (AYM) partinin isminin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması ihtimaline karşı Yeni Parti’nin “Türkiye'nin Yeni Partisi", "Yeni Değişim Partisi" ve "Yeni Türkiye Partisi” gibi alternatif isimler düşündüğü kulislerde gündem olmuştu.

Yeni Parti yöneticileri, isim krizinin AYM'ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin “AYM'nin bu talebi reddedeceğini düşünüyoruz. AYM'nin Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin karıştırılacağını yönelik bir karar vermeyeceğini düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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