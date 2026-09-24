Türkiye-Fransa maçı kadrosu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklanırken, son antrenmanlardaki sakatlık durumu ve Fransa karşısında forma giyemeyecek isimler de yakından takip ediliyor.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın aday kadroları netleşirken, Türkiye-Fransa maçında forma giyemeyecek oyuncular merak ediliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Türkiye'den maç öncesi en önemli eksik Orkun Kökçü olarak öne çıkıyor. Ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılamayan Orkun, 24 Eylül'deki son çalışmada da yer almadı. Tedavisi devam eden milli futbolcunun Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Bu nedenle Fransa maçında yoklar.

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI KADROSU

Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Fransa'nın aday kadrosu

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. TFF'nin resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının yayıncısı ATV olarak yer alıyor.

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