Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Türkiye-Fransa maçı kadrosu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklanırken, son antrenmanlardaki sakatlık durumu ve Fransa karşısında forma giyemeyecek isimler de yakından takip ediliyor.

Kaydet
|

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın aday kadroları netleşirken, Türkiye-Fransa maçında forma giyemeyecek oyuncular merak ediliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Türkiye'den maç öncesi en önemli eksik Orkun Kökçü olarak öne çıkıyor. Ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılamayan Orkun, 24 Eylül'deki son çalışmada da yer almadı. Tedavisi devam eden milli futbolcunun Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. Bu nedenle Fransa maçında yoklar.

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI KADROSU

Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Türkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçı kadrosu! Türkiye-Fransa maçında kimler eksik, oynamıyor?

Fransa'nın aday kadrosu

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. TFF'nin resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının yayıncısı ATV olarak yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Fransa
SPOR
Fransa'da Zinedine Zidane'dan Türkiye itirafı: "Beklemiyorduk"
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
DİHA, TCG Anadolu’dan havalandı
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
Gerilim sürüyor: Mirası iki ismi karşı karşıya getirdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor! Husiler bu kez Riyad ve petrol şirketini hedef aldı
Suudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor!
Kaydet
Starbucks'ta kriz! Onlarca şubesini kapatıyor
Starbucks'ta kriz! Onlarca şubesini kapatıyor
Kaydet
Rabiot:
Rabiot: "Türkiye'de çok sıcak bir futbol camiası var"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.