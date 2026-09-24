Rabiot: "Türkiye'de çok sıcak bir futbol camiası var"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

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Fransız futbolcu Adrien Rabiot da yarın tek istedikleri şeyin kazanmak olduğunu söyledi.

Zidane geldikten sonra oyun düzeninde farklılık görmediğini, sadece kendi oynadığı alanda biraz değişiklik olduğunu belirten Rabiot, Zidane ile sağ ve sol bekte daha fazla hücum oyunu olacağını kaydetti.

"ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Rabiot, kendilerine çok önem veren ve bakışlarıyla bile yardımcı olan Zidane'ın bir efsane olduğunu bildirdi.

Takımlarında teknik direktör başta olmak üzere yenilikler bulunduğunu aktaran Rabiot, "Bizim tek amacımız var, Fransız Milli Takımı olarak kazanmak istiyoruz. Uluslar Ligi'ni 1. bitirmeyi amaçlıyoruz ve kazanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rabiot, bir gazetecinin "Dünya Kupası bitti ve İspanya maçının üzerinden zaman geçti, bu kadroyla İspanya maçını yeniden oynasanız nasıl bir sonuç olurdu?" sorusuna ilişkin, İspanya'nın iyi bir takım olduğunu ve kendilerine taktiksel olarak zorluklar çıkardığını söyledi.

"Şu anda tekrar İspanya ile karşılaşsaydık o takımı bir şekilde yeneceğimize inanıyorum." diyen Rabiot, hem takım hem de bireysel olarak iyi durumda olduklarını kaydetti.

Fransa Milli Takımı

"BURADA ÇOK SICAK BİR FUTBOL CAMİASI VAR"

Bir basın mensubunun "Türkiye'ye gelmeden önce atmosfer hakkında bilgi aldınız mı?" sorusu üzerine Rabiot, "Türk takımlarını ve Türk Milli Takımı'nı da biliyorum. Burada çok sıcak bir futbol camiası var. Bu konuyu aramızda konuştuk. Biz profesyonel oyuncularız ve amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu oynamak, insanların iyi bir maç izlemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Rabiot, "Oyuncularla milli takımda bir araya geldiğinizde Zidane'a karşı nasıl bir heyecan vardı?" soruya ilişkin, Zidane'ı takımda bir efsane olarak dinlediklerini söyledi.

Basın mensubunun, "Merih Demiral ile daha önce bir arada oynamıştınız, kendisiyle maç hakkında konuştunuz mu?" sorusu üzerine Rabiot, Juventus'ta Merih'le beraber oynadıklarını anımsatarak, yarın onu sahada gördüğünde mutlu olacağını sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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