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Halef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Halef dizisi çekim yerleri

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Halef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Halef dizisi çekim yerleri
Başlık ResmiHalef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Halef dizisi çekim yerleri

Halef dizisi çekim yerleri ikinci sezonuyla yeniden ekranlara dönen yapımın dikkat çeken mekanları nedeniyle araştırılıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı dizinin taş konakları, tarihi sokakları ve Fırat çevresindeki sahneleri izleyicilerin ilgisini çekiyor.

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Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin çekim yerleri, ikinci sezonun başlamasıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı yapımda kullanılan tarihi mekanlar, taş yapılar ve dikkat çeken dış çekim alanları izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ana çekim merkezi Şanlıurfa. Dizinin hikayesinde Serhat'ın İstanbul'da kurduğu hayatın ardından doğduğu topraklara dönmesi anlatılırken, Urfa'nın tarihi dokusu ve geleneksel mimarisi de hikayenin görsel dünyasına doğrudan dahil ediliyor.

Halef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Halef dizisi çekim yerleri
Başlık ResmiHalef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Halef dizisi çekim yerleri

HALEF DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ

Halef dizisinin Şanlıurfa çekimlerinde kentin tarihi yapısı ve bölgeye özgü mimari öne çıkıyor. Şanlıurfa merkezde taş konaklar, dar sokaklar ve tarihi yapılar kullanılırken yapımla ilgili yayımlanan çekim bilgilerine göre Halfeti, Harran ve Birecik de dizinin farklı sahnelerinde kullanılan bölgeler arasında yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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