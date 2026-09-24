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Dünya

Suudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor! Husiler, Riyad ve petrol şirketini hedef aldı

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Suudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor! Husiler, Riyad ve petrol şirketini hedef aldı
Başlık ResmiSuudi Arabistan’da gerilim tırmanıyor! Husiler Riyad ve petrol şirketini hedef aldı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "hassas bir noktayı" ve Yenbu bölgesinde Aramco'ya ait bir tesisi hedef aldıklarını açıkladı.

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Yapılan son açıklamada başkent Riyad'daki hassas bir nokta ile Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisin hedef alındığı bildirildi.

Husiler bu saldırıdan saatler önce yine Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesinde bulunan askeri noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamışlardı.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda Cazan'ın Tival bölgesindeki "operasyon, komuta ve kontrol merkezleri, silah depoları ve diğer bazı noktaların" yanı sıra Degarir Kampı ve bölgedeki diğer kamplarda bulunan füze fırlatma noktaları ve platformlarının hedef alındığını iddia etmişti.

Saldırıların "yüzlerce askeri personelin öldürülmesine ve yaralanmasına" yol açtığını öne süren Seri, onlarca Suudi asker ve subayın da öldüğünü, silah depolarının imha edilerek yakıldığını savunmuştu.

Suudi Arabistan tarafından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler Suudi Arabistan'ın ​​​​​​​kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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