Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim gündemi de hareketlendi. 24 Eylül Perşembe günü Şanlıurfa'da tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, öğrenciler ve veliler gözlerini 25 Eylül Cuma gününe çevirdi. Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi merak ediliyor.

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Şanlıurfa'da bugün yaşanan deprem, kentte günlük hayatın yanı sıra eğitim faaliyetlerini de etkiledi. 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.40'ta Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedilmesi üzerine öğrenciler, veliler ve öğretmenler okullarla ilgili alınacak kararları takip etmeye başladı. Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi?

Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi? Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemde

YARIN OKULLAR VAR MI, 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği tarafından bugün için alınan kararla il genelindeki eğitim kurumlarında öğretime ara verildi. Öğrenci ve veliler ise ''Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi?'' sorusunun cevabına odaklandı.

Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi? Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemde

Yarın için henüz herhangi bir ilde tatil kararı alınmadı. Şimdilik 25 Eylül Cuma günü eğitim öğretime normal düzende devam edileceği öngörülüyor. Valiliklerden okulların tatil ilan edildiğine dair duyuru yapılması halinde haberimizde yer verilecektir.

Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi? Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemde

ŞANLIURFA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Mevcut resmi karar doğrultusunda 25 Eylül Cuma günü için Şanlıurfa'da yeni bir tatil açıklaması yapılmadı. Şanlıurfa'da yaşanan deprem sebebiyle yalnızca bugün (24 Eylül Perşembe) için eğitime ara verildiği bildirildi.

Yarın okullar var mı, 25 Eylül okullar tatil mi? Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemde

GAZİANTEP, DİYARBAKIR VE MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin şu an için resmi bir açıklama gelmedi. Şu an için 3 ilde de yarın okullar açık olacak. Yeni bir valilik kararı gelmesi halinde eğitim durumuyla ilgili değişiklik yapılabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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