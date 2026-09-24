İstanbul baraj doluluk oranları 24 Eylül 2026 tarihinde İSKİ'nin güncel verileriyle yeniden gündeme geldi. Son günlerde aşağı yönlü seyrin sürdüğü barajlarda Ömerli, Elmalı, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece başta olmak üzere su seviyeleri yakından takip ediliyor.

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İSKİ'nin 24 Eylül sabahı güncellediği verilere göre barajlardaki ortalama doluluk seviyesi son 14 günlük grafikte kademeli olarak gerilerken, barajlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. Elmalı ve Darlık daha yüksek seviyelerde bulunurken Pabuçdere, Kazandere ve Sazlıdere'deki oranlar öne çıkıyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ'nin güncellediği verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 36,94 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında son durum! İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? (24 Eylül 2026)

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ

24 Eylül verilerinde İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı Elmalı oldu. Elmalı'da doluluk yüzde 65,98'e ulaşırken Darlık yüzde 55,40, Ömerli ise yüzde 50,05 seviyesinde ölçüldü. Terkos yüzde 33,11 ve Alibey yüzde 34,16 ile genel ortalamanın altında kaldı. Büyükçekmece'de yüzde 26,70, Sazlıdere'de yüzde 21,08 ve Istrancalar'da yüzde 21,80 doluluk kaydedildi.

Ömerli: %50,05

Darlık: %55,40

Elmalı: %65,98

Terkos: %33,11

Alibey: %34,16

Büyükçekmece: %26,70

Sazlıdere: %21,08

Istrancalar: %21,80

Kazandere: %12,43

Pabuçdere: %3,46

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