Türkiye'nin Uluslar Ligi macerası başlıyor: Fransa ile 7'nci randevu
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye ile Fransa, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Koceali Stadyumu'nda oynayacakları maçla birlikte 7'nci defa karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan ve gruplarda elenen Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi müsabakalarıyla tekrar yükselişe geçmek istiyor.
A Milli Futbol Takımı, tarihinde bugüne kadar Fransa ile 6 defa rakip oldu. Geride kalan karşılaşmalarda Türkiye 1, Fransa 4 defa galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 müsabakada Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
SON MAÇ 2019'DA
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019 tarihinde Paris'te karşılaştı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1 sona erdi. Fransa, 76'ncı dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82'nci dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
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İLK MAÇ 1996'DA
Türkiye ile Fransa A milli takımları, tarihlerinde ilk defa 1996 yılında karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|14.10.2019
|Paris
|EURO 2020 Elemeleri
|1-1
|08.06.2019
|Konya
|EURO 2020 Elemeleri
|2-0
|05.06.2009
|Lyon
|Özel
|0-1
|26.06.2003
|Paris
|Konfederasyon Kupası
|2-3
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|0-4
|09.06.1996
|Paris
|Özel
|0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.