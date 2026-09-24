Türkiye maçı öncesi Zidane'ı sarsan sakatlık haberi: Kadrodan çıkarıldı
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü oynanacak Türkiye karşılaşması öncesi sakatlık haberiyle sarsıldı. Antrenmanda dizinde ağrı hisseden yıldız stoperin, maç kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa Milli Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli'de oynanacak müsabakaya saatler kala rakibimizden sakatlık haberi geldi.
KONATE, İSPANYA'YA DÖNDÜ
Fransa'nın dün gerçekleştirdiği idmanda dizinde ağrı hisseden Ibrahima Konate, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Real Madrid'e dönen 27 yaşındaki oyuncunun yerine Leny Yoro, kafileye davet edildi.
YORO İLK DEFA KADRODA
Manchester United'ın 20 yaşındaki savunma oyuncusu Leny Yoro, kariyerinde ilk defa Fransa A Milli Takımı kadrosuna katıldı. Genç savunmacı, UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için bugün Türkiye'ye geldi.