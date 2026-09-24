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Spor

Türkiye maçı öncesi Zidane'ı sarsan sakatlık haberi: Kadrodan çıkarıldı

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Türkiye maçı öncesi Zidane'ı sarsan sakatlık haberi: Kadrodan çıkarıldı
Başlık ResmiTürkiye maçı öncesi Zidaneı sarsan sakatlık haberi: Kadrodan çıkarıldı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü oynanacak Türkiye karşılaşması öncesi sakatlık haberiyle sarsıldı. Antrenmanda dizinde ağrı hisseden yıldız stoperin, maç kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa Milli Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli'de oynanacak müsabakaya saatler kala rakibimizden sakatlık haberi geldi.

Zinedine Zidane
Başlık ResmiZinedine Zidane

KONATE, İSPANYA'YA DÖNDÜ

Fransa'nın dün gerçekleştirdiği idmanda dizinde ağrı hisseden Ibrahima Konate, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Real Madrid'e dönen 27 yaşındaki oyuncunun yerine Leny Yoro, kafileye davet edildi.

LaLiga ekiplerinden Real Madrid, geçtiğimiz haziran ayında Ibrahima Konate’yi transfer etti. Liverpool'da 183 maça çıkan Fransız oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı yaptı.
Başlık ResmiLaLiga ekiplerinden Real Madrid, geçtiğimiz haziran ayında Ibrahima Konate’yi transfer etti. Liverpool'da 183 maça çıkan Fransız oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı yaptı.

YORO İLK DEFA KADRODA

Manchester United'ın 20 yaşındaki savunma oyuncusu Leny Yoro, kariyerinde ilk defa Fransa A Milli Takımı kadrosuna katıldı. Genç savunmacı, UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için bugün Türkiye'ye geldi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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