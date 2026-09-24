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Ekonomi

Meta'nın yapay zekâ gözlükleri Türkiye'ye geliyor!

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Meta'nın yapay zekâ gözlükleri Türkiye'ye geliyor!
Başlık ResmiMetanın yapay zekâ gözlükleri Türkiyeye geliyor!

Dünyanın ünlü teknoloji şirketlerinden biri olan Meta'nın akıllı gözlüğü Türkiye'ye geliyor. Yıl sonuna kadar Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanan gözlüklerin, satışları için kesin bir tarih verilmedi.

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Meta, yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerini yıl sonuna kadar Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Meta Connect 2026 etkinliğinde Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Portekiz, Güney Afrika, Endonezya ve Tayland’ın da yeni pazarlar arasına ekleneceğini açıkladı. Türkiye’de satışların kesin tarihi, fiyatları ve satış kanalları ise henüz açıklanmadı.

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Meta’nın akıllı gözlükleri; müzik dinleme, canlı konuşmaları çevirme, Meta AI ile sesli etkileşim kurma ve çevredeki mekanlar hakkında bilgi alma gibi özellikler sunuyor. Ancak yapay zekâ özelliklerinin Türkiye’de ne ölçüde kullanılabileceği ve Türkçe dil desteğinin kapsamı henüz netleşmedi.

Şirket ayrıca Ray-Ban Meta’nın üçüncü neslini tanıttı. 12 megapiksel kameraya sahip model, 3K Ultra HD video kaydı yapabiliyor ve tek şarjla 9 saate kadar kullanılabiliyor. Modelin küresel başlangıç fiyatı 449 dolar olarak açıklandı.

Metanın yapay zekâ gözlükleri Türkiyeye geliyor!
Başlık ResmiMetanın yapay zekâ gözlükleri Türkiyeye geliyor!

Meta’nın yeni ürünleri arasında kamerasız ve ses odaklı Ray-Ban Meta Audio da bulunuyor. 349 dolardan başlayan model, tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunuyor. Şirket, yıl sonuna kadar Ray-Ban, Oakley ve Meta Glasses markaları altında 100’den fazla gözlük seçeneği sunmayı planlıyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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