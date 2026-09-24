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Ekonomi

Üreticilere müjde! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı

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Üreticilere müjde! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı
Başlık ResmiÜreticilere müjde! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı

Denizli’de hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik destek ödemeleri kapsamında bin 100 işletmeye toplam 25 milyon 716 bin 570 TL ödeme yapıldı. 54 bin 828 kuzu ve oğlak için yapılan destekler üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen programlar çerçevesinde, kentteki çiftçilere yönelik maddi yardımlar devam ediyor. Alın terinin desteklenmesi hedeflenen uygulamalarla üreticilerin ekonomik anlamda rahat bir nefes alması sağlanıyor.

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55 BİN KUZU VE OĞLAK İÇİN 25.7 MİLYON TL ÖDEME

Uygulama dahilinde, 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi kapsamında Denizli'de faaliyet gösteren bin 100 işletmeye ödeme gerçekleştirildi. Yetiştirilen 54 bin 828 kuzu ve oğlak için toplam 25 milyon 716 bin 570 TL tutarındaki teşvik meblağı, üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Sağlanan bu maddi imkanla birlikte üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Üreticilere müjde! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı
Başlık ResmiÜreticilere müjde! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı

"ÇALIŞMALARIMIZ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SÜRECEK"

Şehir genelinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atıldığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, desteklerin üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Köşger, sağlanan maddi katkıların çiftçilere ve Denizli tarımına hayırlı ile bereketli olmasını temenni etti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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