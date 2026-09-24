Moldova'da patlama! Hava sahası kapatıldı, savaş uçakları peş peşe havalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı hava saldırıları Moldova'ya sıçradı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, dört Rus insansız hava aracının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Ülkenin kuzeyinde patlama sesleri duyulurken güvenlik gerekçesiyle bölgedeki hava sahası kapatıldı.

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Moldova Dışişleri Bakanlığı, ülke hava sahasına giren dronlardan ikisinin Moldova topraklarında patladığını açıkladı. İlk belirlemelere göre olaylarda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

DÖRT RUS DRONU HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir kez daha Moldova topraklarına ulaştığını bilgisi paylaşıldı.

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Sandu, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı saldırısı bu sabah yeniden Moldova'ya ulaştı. Dört Rus dronu hava sahamızı ihlal etti ve en az biri kuzeyde patladı" dedi.

Sandu, Rusya'nın savaşının tüm Avrupa'yı tehlikeye attığını belirterek saldırıları kınadı.

KUZEYDE HAVA SAHASI KAPATILDI

Moldova makamları, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Briceni, Soroca ve Floreşti bölgelerinde birden fazla insansız hava aracının tespit edildiğini bildirdi.

Yaşanan ihlallerin ardından güvenlik gerekçesiyle Moldova'nın kuzeyindeki hava sahası kapatıldı. Floreşti ve Şoldăneşti bölgelerinde patlama sesleri bildirilirken polis ekipleri olay yerlerinde inceleme başlattı.

İKİ DRON MOLDOVA TOPRAKLARINDA PATLADI

Moldova Dışişleri Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise hava sahasını ihlal eden dronlardan ikisinin ülke topraklarında patladığı aktarıldı.

Bakanlık, yaşananları Moldova'nın egemenliğinin "açık bir ihlali" olarak nitelendirirken olayların vatandaşların hayatını doğrudan tehlikeye attığını belirtti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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