Bu mesleği yapmak yürek ister! Sıcak hava onlara uğramıyor: 20 derece fazla hissediyorlar

Diyarbakır'daki fırın ustaları kavurucu sıcağa rağmen mesleklerini sürdürüyor. Dışardaki 45 derecelik sıcağın içeride 60 dereceye ulaştığını ifade eden ustalar, "Bana göre dışarı daha sıcak gibi geliyor, zamanla insan alışıyor. Mecbur ekmek davası" şeklinde konuştu.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklar, fırın ustaları için daha da zorlayıcı oluyor. Özellikle sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da nefes almak dahi zorken ustalar fırınlarının başından ayrılmıyor.

Fırın içindeki sıcaklık zaman zaman 250 dereceyi buluyor. Ekmek üretimi sırasında yanan taş fırınlar ve dar alan sıcaklığı katbekat artırıyor. Tüm bu zorlu koşullara rağmen ustalar, işlerini aksatmadan sürdürüyor.

DIŞARISI 40 İÇERİSİ 60

Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde fırında usta olarak çalışan İlhan Bilgin, 7 yaşından beri bu işi yaptığını ve sıcaklığın bünyesinde alışkanlık oluşturduğunu söyledi. Bilgin, "Bana göre dışarı daha sıcak gibi geliyor, zamanla insan alışıyor. Fırının içi şu anda 260-270 derece ama genel olarak dışarısı 40 derece ise burası 60 derece vardır" dedi.

Hz. Süleyman Caddesi'ndeki bir fırında ustalık yapan Ali Gündüz ise, 35 yıldır bu işi yaptığını ifade etti. Gündüz, "Şu an hava sıcaklığı 45-50 derece arasında ama bizim fırının içi şu an 250 derecedir. Mecbur ekmek davası. Amacımız helalinden bir lokma ekmek kazanmaktır. Alışmışız, işimizi seviyoruz, yapıyoruz çok şükür" şeklinde konuştu.