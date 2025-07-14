3 ay değil, 12 ay sıcak! "30 derece bize serin geliyor"... 250 derecede ekmek parası mücadelesi

Kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisi altına alırken, 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında çalışan ustalar 30 derece hava sıcaklığının kendilerine serin geldiğini söylüyor. Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Fırıncı Mustafa Özdemir "3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" dedi.

Sivas'ta hava sıcaklığının gün içerisinde 30-35 derecelere kadar çıkması hayatı güçleştirdi. Sıcaktan bulananlar kapalı alanları tercih ederken sokak ve caddeler adeta boşaldı.

"30 DERECE SERİN GELİYOR"

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar bir çok meslek erbabının işini güçleştirirken, sıcaklardan en az oranda etkilenen fırın ustaları oldu.

Yılın 12 ayı yaklaşık 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında geçiren ustalar, serinlemek için 35 dereceye aldırmadan dışarı çıkıyor. Müşterilerin fırına geldikleri zaman fırının ısısı ve hava sıcaklıklarından dolayı bunalıp dışarı çıktıklarını ifade eden ustalar, kendilerinin fırın başından dışarı çıktıklarında ise ferahladıklarını dile getiriyorlar.

"SICAKLIKLARA ALIŞTIK VE ARTIK BİZİ ETKİLEMİYOR"

Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Fırıncı Mustafa Özdemir, "Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz. Yaz kış sürekli fırın önünde çalıştığımız için biz burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor. Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Bizde onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" diye konuştu.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA HAVA BİZE SERİN GELİYOR"

Dış ortamın kendileri için daha serin olduğunu beliren Özdemir, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Küçük yaştan beri fırında çalıştığımız için fırının sıcaklığı bizi etkilemiyor. Dışarı çıktığımızda hava bize serin geliyor. Biz burada en az 250 derecelik bir sıcaklıkta çalışıyoruz. Dışarıdaki vatandaşlar 30 dereceye çok sıcak diyorlar. Buraya gelen müşteriler, sıcağa dayanamayıp hemen dışarı çıkıyorlar. Biz bu sıcaklıklara alıştık, artık bizi çok etkilemiyor" şeklinde konuştu.