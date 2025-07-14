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Ürün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL'ye satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ürün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL&#039;ye satıyorlar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta salça dönemi başlamayınca domatesin fiyatı 3 TL'ye kadar düştü, yine satılmayınca 2 TL oldu. Sıcakların artmasıyla salça sezonunun başlaması ve domatese olan talebin canlanması beklenirken, esnaf bu süreçte perişan oldu. Salçalık domatese talep olmadığını vurgulayan hal esnafı Halil Demirci, "Bu ürünün biraz daha birinci sınıfları 10 liraya satılıyor" dedi.

Kahramanmaraş Sebze ve Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bazı esnaf, domates hasadının erken yapılmasına rağmen salça sezonunun henüz başlamamış olmasından dolayı ürünleri satmakta zorlanmaya başladı.

Haldeki hareketliliğin beklenen seviyeye ulaşmadığını dile getiren esnaf, vatandaşların salçalık domates alımına yönelmemesinin piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Domatesin elde kalması, perakende satış yapan esnafı da ekonomik olarak zorluyor.

Ürün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL'ye satıyorlar - 1. Resim

SATILMAYINCA İNDİRİMLİ FİYAT YİNE DÜŞTÜ

Kimi satıcılar alıcı çekebilmek için fiyatlarda indirim yaptı ama tüketicinin ilgisi yine de düşük kaldı.

Sıcakların artmasıyla birlikte salça sezonunun başlaması ve domatese olan talebin canlanması bekleniyor.

Ürün elde kalınca fiyat 3 TL, yine satılmayınca 2 TL oldu! Esnaf isyan etti: 10 TL'ye satıyorlar - 2. Resim

ESNAF ADETA İSYAN ETTİ: BİR ÜSTÜ 10 TL'YE SATILIYOR

Salçalık domatese talep olmadığını vurgulayan hal esnafı Halil Demirci, "Biz domateslerimizi satamadık domatesler elimizde kaldı. 3 lira diyoruz ve elimizde kaldı satamadık, en sonunda suyu akıp gitti dökmek zorunda kaldık. Bunları da almak isteyen olursa 2 liraya kadar satarız elimizde çok. Burada şöyle bir durum var biz hem üreticiyiz, hem de hal esnafıyız. Salça dönemi tam başlamadı. O yüzden şu anda 2 liraya verebiliriz. Bu ürünün biraz daha birinci sınıfları 10 liraya satılıyor. Ürün küçük olunca da tercih edilmiyor. Çiftçilerin denetlenmesi lazım. Bazen herkes domates ekiyor. Bazı yıllarda da kimse domates ekmiyor. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için kota konulması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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