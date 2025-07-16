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Haberler > Yaşam > Termometre 47 dereceyi gördü, vatandaş isyan etti: Devlet klima yardımı yapsın!

Termometre 47 dereceyi gördü, vatandaş isyan etti: Devlet klima yardımı yapsın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Termometre 47 dereceyi gördü, vatandaş isyan etti: Devlet klima yardımı yapsın!
İklim Değişikliği, Sıcak Hava Dalgası, Klima, Elektrik Faturası, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 47 dereceyi buldu. Dışarıya çıkamayan ve sürekli klima çalıştıran vatandaşlar, "Yetkililerden, nasıl ki kış aylarında kömür ve ısınma yardımı yapılıyorsa, yaz aylarında da benzer bir destek bekliyoruz" dedi.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede termometre 47 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar, gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf da öğle saatlerinde (12.00–17.00) dükkanlarını kapatarak dinlenmeyi tercih ediyor. İlçe sakinleri, ancak akşam serinliğiyle birlikte dışarı çıkabiliyor.

Termometre 47 dereceyi gördü, vatandaş isyan etti: Devlet klima yardımı yapsın! - 1. Resim

ELEKTRİK FATURALARINDAN ŞİKAYETÇİLER

Esnaf Tahir Bozkurt, Cizre'nin sıcaklığında esnaf olmamanın çok zor olduğunu, sabah saat 09.00 ile akşam 22.00 arası klimayı açtığını söyledi.

Sıcaklardan dolayı klimayı çalıştırmak zorunda olduğunu belirten Bozkurt, "Elektrik faturam çok yüklü geliyor. Aylık 11 bin ile 12 bin TL arası fatura ödüyorum. Sıcaklardan dolayı halk evden dışarı çıkmıyor. Zaten işlerimiz yaz aylarında yavaşlıyordu; sıcaklıkla beraber tamamen durdu. Genel olarak bir evde 3–4 klima olmasına rağmen gerçekten millet zor durumdadır. Kışın kömür yardımı oluyor ya, yaz aylarında da Cizre'nin sıcaklığı için elektrik yardımı talep ediyoruz. Sıcaklık 51 dereceyi görmüştü, bugün de oldukça sıcak. Klima açıyoruz ama bazen onlar da sıcaktan dolayı çalışmıyor. Gün ortasında insanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkamıyor, herkes evine kapanıyor" dedi.

Termometre 47 dereceyi gördü, vatandaş isyan etti: Devlet klima yardımı yapsın! - 2. Resim

"YAZ AYLARINDA DA DESTEK VERSİNLER"

Esnaf Abdullah Kurami ise, son günlerde Cizre'de aşırı derecede sıcaklık mevcut olduğunu kaydetti. Caddelere baktıklarında hiçbir vatandaşın dışarıda olmadığını aktaran Kuram, "Bu sıcaklardan dolayı vatandaşlar ikindiye kadar dışarı çıkamıyor. Yetkililerden, nasıl ki kış aylarında kömür ve ısınma yardımı yapılıyorsa, yaz aylarında da benzer bir destek bekliyoruz. Klimalar mecburen çalıştırıldığından dolayı elektrik faturaları yüksek geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan Yusuf Üzen, sabah saat 09.00 ile akşam 19.00 arasında insanların sıcaktan dışarı çıkmadığını ifade etti. Buradaki sıcaklığın değerlendirilebileceğini belirten Üzen, güneş enerjisi sistemleri kurularak Cizre'ye güneşten elektrik sağlanabileceği önerisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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