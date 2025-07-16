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Gazetecilerin sorusuna Bahçeli'den çok konuşulacak cevap: Ben ahrazım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine dair gelişmeler ele alınırken Bahçeli gazetecilerin konuşması yönündeki talebine "Ben ahrazım" diyerek cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) DEM Parti heyetini kabul etti.

Heyette TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair gelişmeler ele alındı.

Gazetecilerin sorusuna Bahçeli'den çok konuşulacak cevap: Ben ahrazım! - 1. Resim

"GÖRÜŞMEMİZ OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Buldan, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini belirterek, "Bugün önemli bir görüşme daha yaptık. Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3’üncüsü. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk, kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Gazetecilerin sorusuna Bahçeli'den çok konuşulacak cevap: Ben ahrazım! - 2. Resim

"AHRAZIM BEN"

Bahçeli ise, basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Ben ahrazım" cevabını verdi.

AHRAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre ahraz; sağır ve dilsiz anlamına geliyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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