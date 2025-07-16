DEM Parti heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Buldan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştiğini belirtmek istiyoruz. Süreçle ilgili kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin süreçle ilgili olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyetinin siyasi turu başladı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptı.

BAHÇELİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Heyet ardından Gelecek Partisi'yle bir görüşme yaptı ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Buldan, şunları söyledi:

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU" "Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çok olumlu bir görüşme gerçekleştiğini belirtmek istiyoruz. Süreçle ilgili kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin süreçle ilgili olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik. Tüm siyasi aktörlerle görüşmelerimiz devam edecek. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşamada sayın Bahçeli ve diğer parti genel başkanlarını bilgilendireceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

DEM Parti heyeti yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştirecek. Tüm bu ziyaretlerden sonra İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacak olan heyetin bu hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi ise takvimde yer almıyor.