Belediye tuvaletlerinde sır ölüm! Cesedi 6 gün sonra bulundu

İskoçya’da belediye tuvaletine giren adam orada hayatını kaybetti. 38 yaşındaki adamın cansız bedeni, 6 gün sonra tuvalete giren bir kişi tarafından bulundu. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kan donduran olay İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki belediye binasında yaşandı. National gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Sean Stephen'ın cesedi, 7 Temmuz'da belediyenin tuvaletlerinde bulundu.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

1 Temmuz gecesi eşinden haber alamadığını bildiren Eşi Julie Stephen, kayıp ihbarında bulunarak polisi harekete geçirdi. Yetkililer, günler boyu süren aramanın ardından adama dair bir ize rastlamadı.

TEPKİSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

6 gün boyunca bulunamayan 38 yaşındaki Sean Stephen, tuvaletlere giren bir kişinin 'söz konusu yerde, yatan tepkisiz bir adam gördüğünü bildirmesiyle' ortaya çıktı. Bu sebeple polisi ve yetkilileri ihmalkarlıkla suçlayan eşi Julie, yaşadığı olayı 'tam bir işkence' olarak tanımladı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.