Özel kreşte çocuklara zulüm! Gerçeği öğrenen aileler dehşete düştü

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Bright Horizons isimli kreşte yaşları bir ile iki arasında değişen dokuz çocuğun, çeşitli işkencelere maruz kaldığı tespit edilirken, üç çalışan hakkında çocukları tehlikeye attıkları gerekçesiyle dava açıldı.

Kan donduran olay, ABD’nin New York eyaletinde bulunan Bright Horizons isimli kreşte yaşandı. Manhattan Bölge Savcılığı, kreşte çalışan 47 yaşındaki Evelyn Vargas, 36 yaşındaki Shakia Henley ve 23 yaşındaki Latia Townes'un çocuk refahını tehlikeye atma şüphesiyle tutuklandığını doğruladı.

BANTLA AĞZINI KAPATMIŞ

İddiaya göre, söz konusu suçlamaların yanı sıra, birden fazla saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olan Vargas, bir çocuğun yüzüne "kulaktan kulağa" koli bandı yapıştırarak çocuğun ağzını kapatmakla suçlanıyor. People’ın haberine göre, şikayette Vargas'ın bunu yaparken çocuğun ağzını ve burnunun bir kısmını kapattığı, bunun üzerine çocuğun kızarıp ağlamaya başladığı iddia ediliyor.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEMİŞ

Öte yandan 47 yaşındaki kadın, ocak ayında yürümeye başlayan bir çocuğu saçlarından tutarak birkaç metre sürüklemekle ve çocuğun "acı çekmesine" neden olmakla suçlanıyor.

ÇOCUKLARI SANDALYEYE BAĞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

İki çocuğa zorla zencefilli içecek içirdiği iddia edilen kadının, çocukların ağızlarını mendille doldurarak onları sandalyelere bağladığı iddia ediliyor.

ÇOCUĞUN YÜZÜNE ÇAMAŞIR SUYU SIKTIĞI İDDİASI

Edinilen bilgiye göre Townes, kreşte birkaç kez metal bir şişeyle üç küçük çocuğun kafasına vurduğu iddiasıyla suçlanırken, Henley ise bu yılın ocak ve şubat ayları arasında yaşanan bir olayda, içinde çamaşır suyu bulunan bir şişeden küçük bir çocuğun yüzüne su sıktığı iddiasıyla suçlanıyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürerken, 3 çalışan gözaltında tutulmaya devam ediyor.