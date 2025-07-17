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31 tonluk traktör evlerin arasına daldı: Feci kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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31 tonluk traktör evlerin arasına daldı: Feci kazada ortalık savaş alanına döndü
Trafik Kazası, Traktör, Evler, Yaralanma, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Chester şehrinde, kırmızı ışıkta durmayan bir sürücü, hayvansal atık dolu bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan 31 tonluk araç, çevredeki evlerin arasına daldı. Korkunç görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.  

Korkunç kaza, İngiltere’nin Chester şehrinde ışıklarda meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan bir araç sürücüsü, 31 tonluk traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör civardaki evlerin arasına daldı. 

31 tonluk traktör evlerin arasına daldı: Feci kazada ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

EVLERİN ARASINA DALDI

Aracın arkasındaki römork sıralı evlerin arasına dalarak dış cephelerine ciddi zarar verdi.  Yaşanan faciada, evlerin içinde bulunan sakinler kendilerini can havliyle sokağa atarken, olayda yaralanan olmadı. 

31 tonluk traktör evlerin arasına daldı: Feci kazada ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Cumpsty’nin araç kullandığı esnada uyuşturucu kullandığı tespit edildi. 
Polis Memuru Richard Phillips olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumpsty yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu gösterse de, o günkü eylemlerinin etkisi hayatını değiştirdi ve hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmaması tamamen şans eseriydi" şeklinde konuştu.

Sürücünün ehliyetine el konulduğu ve para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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