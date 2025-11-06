Diyarbakır’da görenleri şaşırtan kaza! Araç, başka bir aracın üzerine çıktı
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, başka bir aracın üzerine çıktı. Görenlerin gözlerine inanamadığı kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mastıfroş Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi.
GÖRENLER ŞAŞIRDI
Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
