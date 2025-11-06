Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul&#039;da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'ın birçok ilçesinde 6 Kasım Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerin gerçekleşeceğini duyurdu. Şirket, kesintilerden etkilenecek bölgelerin ve mahallelerin ayrıntılı listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

BEDAŞ, İstanbul'de her gün düzenli olarak paylaştığı planlı elektrik kesintileri listesine 6 Kasım tarihli programı da ekledi. Yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektriklerin uzun süreli olarak kesileceği bildirildi.

6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - 1. Resim

6 KASIM PERŞEMBE KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Arnavutköy

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mah., Ferman, Kayacık, Oluşum, Safiye Ayla Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Avcılar

06.11.2025 – 06.11.2025 08.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Ambarlı Mah., Badem, Fevzi Çakmak, Hoca, Seymen, Şehit Acarkan Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Bağcılar

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hürriyet Mah., 116., 71., 72., 115., 116., 127., 125., 140., 145., Menderes Sk./Yenimahalle Mah., 1573., 1574. Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Bahçelievler

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Soğanlı Mah., Albayrak, Dedekorkut, Günaydın, Halide Edip Adıvar, Hayırlı, Hüdaverdi, Hülya, Kaan, Mektep, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Gençosman, Hayırlı, Hüdaverdi, Mustafa Kemalpaşa, Nalan, Nevruz, Serdar, Turgut, Uğurlu 1, Zafer 1, Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Başakşehir

06.11.2025 – 06.11.2025 14.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Bayrampaşa

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cevatpaşa Mah.ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Beşiktaş

06.11.2025 – 06.11.2025 10.00-15.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Konaklar Mah., Akağaç Sk. / Levent Mah., Çamlık Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Beylikdüzü

06.11.2025 – 06.11.2025 05.00-12.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Barış Mah., Ali Çebi, Cahit Sıtkı Tarancı Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Esenler

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Oruç Reis Mah. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Esenyurt

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Osmangazi Mah., 2609., Küpe Çiçeği Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Eyüpsultan

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Akşemsettin Mah., Altay, 15 Temmuz Şehitler Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Gaziosmanpaşa

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Mevlana Mah., 881. Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Güngören

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Gençosman Mah., Koray Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Kağıthane

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Akçay, Alan, Bengü, Denizhan, Hale, Kemerburgaz, Lale, Nuh, Taş Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Küçükçekmece

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Mehmet Akif Mah., 1. Bayrak, 4. Fatih, Zengin Sk. / Tevfik Bey Mah., Tekin Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Sultangazi

06.11.2025 – 06.11.2025 10.30-15.30

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cebeci Mah., 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2611. Sk. ve civarı.

Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Şişli

06.11.2025 – 06.11.2025 12.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Güvenç Sk. ve civarı.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Avrupa Yakası)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Anadolu Yakası)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Kore'de termik santral çöktü! 7 kişi enkaz altında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları - HaberlerBugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar, kaç TL? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları6 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama! Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte kesinti saatleri... - Haberler6 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama! Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte kesinti saatleri...Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi - HaberlerSirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldiRafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti! - HaberlerRafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti!BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerBUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında? - HaberlerAslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında?
Sonraki Haber Yükleniyor...