6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

BEDAŞ, İstanbul'de her gün düzenli olarak paylaştığı planlı elektrik kesintileri listesine 6 Kasım tarihli programı da ekledi. Yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektriklerin uzun süreli olarak kesileceği bildirildi.

6 KASIM PERŞEMBE KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mah., Ferman, Kayacık, Oluşum, Safiye Ayla Sk. ve civarı.

Avcılar

06.11.2025 – 06.11.2025 08.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Ambarlı Mah., Badem, Fevzi Çakmak, Hoca, Seymen, Şehit Acarkan Sk. ve civarı.

Bağcılar

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hürriyet Mah., 116., 71., 72., 115., 116., 127., 125., 140., 145., Menderes Sk./Yenimahalle Mah., 1573., 1574. Sk. ve civarı.

Bahçelievler

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Soğanlı Mah., Albayrak, Dedekorkut, Günaydın, Halide Edip Adıvar, Hayırlı, Hüdaverdi, Hülya, Kaan, Mektep, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Gençosman, Hayırlı, Hüdaverdi, Mustafa Kemalpaşa, Nalan, Nevruz, Serdar, Turgut, Uğurlu 1, Zafer 1, Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal Sk. ve civarı.

Başakşehir

06.11.2025 – 06.11.2025 14.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.

Bayrampaşa

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cevatpaşa Mah.ve civarı.

Beşiktaş

06.11.2025 – 06.11.2025 10.00-15.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Konaklar Mah., Akağaç Sk. / Levent Mah., Çamlık Sk. ve civarı.

Beylikdüzü

06.11.2025 – 06.11.2025 05.00-12.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Barış Mah., Ali Çebi, Cahit Sıtkı Tarancı Sk. ve civarı.

Esenler

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Oruç Reis Mah. ve civarı.

Esenyurt

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Osmangazi Mah., 2609., Küpe Çiçeği Sk. ve civarı.

Eyüpsultan

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Akşemsettin Mah., Altay, 15 Temmuz Şehitler Sk. ve civarı.

Gaziosmanpaşa

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Mevlana Mah., 881. Sk. ve civarı.

Güngören

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Gençosman Mah., Koray Sk. ve civarı.

Kağıthane

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Akçay, Alan, Bengü, Denizhan, Hale, Kemerburgaz, Lale, Nuh, Taş Sk. ve civarı.

Küçükçekmece

06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Mehmet Akif Mah., 1. Bayrak, 4. Fatih, Zengin Sk. / Tevfik Bey Mah., Tekin Sk. ve civarı.

Sultangazi

06.11.2025 – 06.11.2025 10.30-15.30

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cebeci Mah., 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2611. Sk. ve civarı.

Şişli

06.11.2025 – 06.11.2025 12.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Güvenç Sk. ve civarı.

