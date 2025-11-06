6 Kasım İstanbul’da 9 saatlik kesinti: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'ın birçok ilçesinde 6 Kasım Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerin gerçekleşeceğini duyurdu. Şirket, kesintilerden etkilenecek bölgelerin ve mahallelerin ayrıntılı listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ, İstanbul'de her gün düzenli olarak paylaştığı planlı elektrik kesintileri listesine 6 Kasım tarihli programı da ekledi. Yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektriklerin uzun süreli olarak kesileceği bildirildi.
6 KASIM PERŞEMBE KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER
Arnavutköy
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-16.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mah., Ferman, Kayacık, Oluşum, Safiye Ayla Sk. ve civarı.
Avcılar
06.11.2025 – 06.11.2025 08.00-16.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Ambarlı Mah., Badem, Fevzi Çakmak, Hoca, Seymen, Şehit Acarkan Sk. ve civarı.
Bağcılar
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Hürriyet Mah., 116., 71., 72., 115., 116., 127., 125., 140., 145., Menderes Sk./Yenimahalle Mah., 1573., 1574. Sk. ve civarı.
Bahçelievler
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Soğanlı Mah., Albayrak, Dedekorkut, Günaydın, Halide Edip Adıvar, Hayırlı, Hüdaverdi, Hülya, Kaan, Mektep, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Gençosman, Hayırlı, Hüdaverdi, Mustafa Kemalpaşa, Nalan, Nevruz, Serdar, Turgut, Uğurlu 1, Zafer 1, Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal Sk. ve civarı.
Başakşehir
06.11.2025 – 06.11.2025 14.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.
Bayrampaşa
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Cevatpaşa Mah.ve civarı.
Beşiktaş
06.11.2025 – 06.11.2025 10.00-15.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Konaklar Mah., Akağaç Sk. / Levent Mah., Çamlık Sk. ve civarı.
Beylikdüzü
06.11.2025 – 06.11.2025 05.00-12.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Barış Mah., Ali Çebi, Cahit Sıtkı Tarancı Sk. ve civarı.
Esenler
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Oruç Reis Mah. ve civarı.
Esenyurt
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Osmangazi Mah., 2609., Küpe Çiçeği Sk. ve civarı.
Eyüpsultan
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Akşemsettin Mah., Altay, 15 Temmuz Şehitler Sk. ve civarı.
Gaziosmanpaşa
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-18.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Mevlana Mah., 881. Sk. ve civarı.
Güngören
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Gençosman Mah., Koray Sk. ve civarı.
Kağıthane
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Akçay, Alan, Bengü, Denizhan, Hale, Kemerburgaz, Lale, Nuh, Taş Sk. ve civarı.
Küçükçekmece
06.11.2025 – 06.11.2025 09.00-13.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Mehmet Akif Mah., 1. Bayrak, 4. Fatih, Zengin Sk. / Tevfik Bey Mah., Tekin Sk. ve civarı.
Sultangazi
06.11.2025 – 06.11.2025 10.30-15.30
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Cebeci Mah., 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2611. Sk. ve civarı.
Şişli
06.11.2025 – 06.11.2025 12.00-16.00
Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Merkez Mah., Güvenç Sk. ve civarı.
