Haberler > Haberler > Rafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti!

Rafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti!

- Güncelleme:
Adana iş ve sanayi dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Rafet Milli, ailesini yasa boğan bir haberle gündeme geldi. Milli, amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabında duyurdu.

Adana'da tanınmış ailelerinden biri olan Milli Ailesi, acı haberle sarsıldı. Daha önce duayen sanayici Ali Milli'nin vefatıyla gündeme gelen ailede, şimdi de Rafet Milli'nin amcasının oğlu hayatını kaybetti.

RAFET MİLLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rafet Milli, pamuk ve pamuk yağı üretiminde faaliyet gösteren Pakmil Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Adana sanayisinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Milli, köklü bir sanayi geleneğine sahip Adana doğumlu bir iş insanıdır.

Ali Milli, 2025 yılında vefat etmiştir. Rafet Milli, günümüzde şirketin yönetiminde aktif rol oynamaya devam etmektedir.

RAFET MİLLİ'NİN AMCASININ OĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Rafet Milli, amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında, "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verdi.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

