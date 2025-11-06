İZSU su kesintisi 6 Kasım listesi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU su kesintisi için 6 Kasım Perşembe günü yapılan duyuruların ardından vatandaşlar İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorularına cevap aramaya başladı. İZSU’nun güncel listesine göre Bornova, Karabağlar, Konak ve Ödemiş’in bazı mahallelerinde arızalara bağlı olarak su verilemeyecek. İşte 6 Kasım İzmir su kesintisi listesi...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir’de 6 Kasım Perşembe günü bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Bornova, Karabağlar, Konak ve Ödemiş’in bazı bölgelerinde su verilemeyecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun belirtilen saatlerde yeniden şebekeye verilmesi bekleniyor.

İZSU SU KESİNTİSİ 6 KASIM LİSTESİ

BORNOVA / NALDÖKEN: 07:35 ile 09:35 arasında (yaklaşık 2 saat) su kesintisi olacaktır. Arıza Tipi: Branşman Arızası. Açıklama: Fevzi Çakmak Caddesi üzeri branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

KARABAĞLAR / ADNAN SÜVARİ, ESENYALI, MALİYECİLER, METİN OKTAY, POLİGON, ŞEHİTLER: 05:55 ile 08:55 arasında (yaklaşık 3 saat) su kesintisi olacaktır. Arıza Tipi: Ana Boru Arızası. Açıklama: 52/101--3 önü arızası.

KONAK / ALTINTAŞ, ATİLLA, BARBAROS, GÜNEŞLİ: 05:30 ile 08:30 arasında (yaklaşık 3 saat) su kesintisi olacaktır. Arıza Tipi: Ana Boru Arızası. Açıklama: 349--57 önü arızası.

ÖDEMİŞ / SÜLEYMAN DEMİREL: 08:08 ile 11:08 arasında (yaklaşık 3 saat) su kesintisi olacaktır. Arıza Tipi: Ana Boru Arızası. Açıklama: Süleyman Demirel (Şehit Adnan Menderes Bulvarı) Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.